60% петербуржцев привились от гриппа

Больше 60 процентов петербуржцев сделали прививку от гриппа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше 60 процентов петербуржцев привились от гриппа на 10 декабря 2020 года. Тем самым Смольный отчитался о выполнении нормы по вакцинации – еще в августе власти планировали обезопасить от инфекции 3,2 млн горожан. Если быть абсолютно точным, то прививку сделали 3 241 264 человека. Из них 488 940 детей, а также 12 тысяч беременных.

Примечательно, что за ноябрь в Северной столице не выявили ни одного случая заболевания гриппом. Вакцинация идет уже четвертый месяц.

- Петербургу удалось избежать заболеваемости сезонным гриппом. На фоне эпидситуации с СOVID-19 очень важно не допустить вспышки гриппа и ОРВИ, сохранить здоровье медиков и всех петербуржцев, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в городе все еще работают 190 прививочных бригад. Передвижные пункты вакцинации есть в Выборгском, Красногвардейском, Московском и Центральном районах.