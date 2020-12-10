Смольный отследит подпольные корпоративы петербуржцев через соцсети

Власти Санкт-Петербурга рассказали про слежку за организаторами подпольных вечеринок через соцсети. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тем, кто планировал организовать подпольный корпоратив в Санкт-Петербурге вопреки запрету Смольного, лучше «закрыть лавочку» - власти намерены отслеживать тайные увеселительные собрания с помощью социальных сетей. По словам главы городского Ситуационного центра по вопросам соблюдения мер по коронавирусу Александра Ситова, специалисты уже ведут мониторинг в интернете.

- Если мы узнаем о каких-либо организованных вечеринках, то возможны рейдовые операции с сотрудниками полиции, - подчеркнул Ситов.

Добавим, что особенно строго власти будут контролировать соблюдение мер безопасности в барах, кафе и ресторанах. После двух уголовных дел, возбужденных в отношении трех увеселительных заведениях, авторы резонансной «карты сопротивления» все-таки удалили ее из Сети, сообщив о разумном компромиссе со Смольным.