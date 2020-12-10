Семак оценил шансы «Зенита» на победу в матче с «Динамо»

Семак положительно отозвался об игре "Динамо" перед матчем с "Зенитом". Фото: Артем КИЛЬКИН

Сергей Семак оценил шансы «Зенита» в домашнем матче против «Динамо» в рамках очередного тура чемпионата России. Напомним, сине-бело-голубые идут в турнирной таблице первыми, но с одинаковым количеством очков, что и у «Спартака». Поэтому в матче против динамовцев необходима только победа.

- С новым тренером они стали больше прессинговать, идти в контрпрессинг. Оборона у «Динамо» играет теперь выше. Плюс они стали действовать намного агрессивнее и больше в атаку.. Нам нужно выкладываться на 100 процентов, в каждом матче стараться играть на победу. Что мы и будем делать, - подчеркнул Семак в интервью пресс-службе «Зенита»

Также наставники петербургского клуба добавил, что не все игроки еще вернулись из лазарета.

Ранее «Зенит» проиграл свой последний матч в Лиге чемпионов против дортмундской «Боруссии» и выбыл из еврокубковой весны.