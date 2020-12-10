Петербуржцы сообщают о массовых примерзаниях уток ко льду

Утки начали массово примерзать ко льду в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/koshkispas

Волонтеры «Кошкиспаса» сообщают о том, что жители Санкт-Петербурга массово жалуются на примерзания птиц ко льду на замерзших водоемах. Только за трое суток, с 7 по 9 декабря, добровольческий отряд принял 13 заявок на попавших в беду пернатых. В отдельные дни работы длились до 12 часов.

Чтобы добраться до птиц, спасатели надевают гидрокостюмы - вдруг лед не выдержит. Фото: vk.com/koshkispas

- Ко льду примерзали: 5 уток, 3 селезня, 1 чомга, 1 казарка, 1 чернеть, 1 индоутка и 1 чайка. В основном, все попадали в западню в прудах в разных районах, а также в Финском заливе. Кто-то травмировал хвост или крыло. В помощь птицам включались и штатные спасатели и сотрудники парков, за что им огромное спасибо! – пишут сотрудники «Кошкиспаса» в своей группе во «Вконтакте».

Некоторые птицы травмировались, пытаясь выбраться из западни самостоятельно. Фото: vk.com/koshkispas

Добавим, что травмированных птиц забирали к себе домой заявители, чтобы помочь им прийти в себя и пережить начало зимы.

К слову, в Санкт-Петербурге запрещен выход на лед до 15 января 2021 года.