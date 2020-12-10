Живая новогодняя елка на Дворцовой вызвала оторопь у бьюти-блогера

Состояние елки на Дворцовой вызвало оторопь у петербургского бьюти-блогера. Фото: instagram.com/yulianaivanova

Бьюти-блогер Юлиана Иванова из Санкт-Петербурга вышла к живой ели на Дворцовой площади с критическим плакатом «Не распушится». Перформанс девушки тут же вызвал резонанс в соцсетях и СМИ. Напомним, «Комсомолка» уже писала про главные вопросы к состоянию главного дерева: редкие ветки ближе к основанию, огромная цена и отсутствие пушистости. В Смольном заверили, что все поправимо.

Рабочие крепят отломившиеся ветки к елке. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Меня, как жителя города, очень огорчил внешний вид главной новогодней елки Северной столицы! Я считаю , что такое «украшение города» не может стоит 10 млн рублей! Люди, которые видели табличку, поддерживали мой перформанс и высказывали недовольство деревом, - рассказала Юлиана «КП-Петербург».

Фотография перформанса Юлианы появилась в ее Instagram. Фото: instagram.com/yulianaivanova

Добавим, что свой окончательный вид, с гирляндами и игрушками, елка примет к 20 декабря. Работы над ее украшением идут круглосуточно.