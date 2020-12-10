Спасатели МЧС предупредили о мокром снеге и гололеде 11 декабря в Ленобласти

Мокрый снег, морось и гололед обещают 11 декабря в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасатели МЧС выпустили предупреждение о неблагополучной метеорологической обстановке в Ленобласти в грядущую пятницу, 11 декабря. Синоптики не радуют прогнозом – в 47 регионе обещают мокрый снег и морось. В отдельных районах будет гололед. Температура ночью понизится до минус 12 градусов, а днем повысится до нуля. Пешеходов и автомобилистов просят быть крайне осторожными и никуда не торопиться.

- Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком или наждачной бумагой. Водителям следует использовать шины, соответствующие погодным условиям, а также строго соблюдать скоростной режим и ПДД, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Увы, но схожая погода сохранится и на выходные, 12 и 13 декабря. Разве что в воскресенье синоптики не обещают снега, а ждут просто гололед.