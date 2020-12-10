Беглов наградил орденом митрополита Варсонофия за помощь петербуржцам во время пандемии

Беглов наградил некоторых петербуржцев за помощь во время пандемии и другие заслуги. Фото: Смольный

Губернатор Александр Беглов наградил орденом Почета митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия за помощь во время пандемии. Как отметил градоначальник, священнослужитель подарил от себя три аппарата ИВЛ городским медучреждениям.

- Волонтеры Русской Православной Церкви в это трудное время помогают врачам и больным, духовно окормляют верующих, - пояснил Беглов.

Государственные награды получили и главные труженики в период коронавируса – медики. Среди отмеченных были врачи и медсестры Клинической больницы №122 имени Соколова, НИИ имени Джанелидзе и других медучреждений. Орден Дружбы достался главврачу Детского клинического центра имени Раухфуса.

Отдельно губернатор чествовал двух петербуржцев, Виктора Корнева и Марка Маклакова, которые спасли детей и отца из тонущей машины в ледяной Фонтанке. Героям достались медали «За спасение погибавших».