Суд обязал отреставрировать несколько раз горевший особняк Черкасского

Суд обязал собственника отреставрировать особняк Черкасского. Фото: kgiop.gov.spb.ru

Суд потребовал от горе-собственника отреставрировать особняк Черкасского, расположенный на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Вдобавок с владельца памятника регионального значения взыскали крупные неустойку. Состояние исторического здание, мягко говоря, вызывает вопросы – в последние годы оно никак не использовалось, разве что там происходили пожары.

- От собственника требуется закрыть контур здания: зашить металлическими листами окна и двери со стороны лицевого и дворового фасадов, а затем законсервировать объект, в том числе проделать противоаварийные работы. После этого, в течение двух лет, необходимо отреставрировать памятник, - сообщают в пресс-службе КГИОП.

За собственником особняка тянется дурная слава. С 2018 по 2020 годы его 4 раза привлекали к административной ответственности за нарушения правил по сохранению здания. А в 2019-м из-за плохого состояния объекта возбудили уголовное дело. Виновнику грозит до 2 лет лишения свободы.