Петербурженка спасает старого и слепого пса, которого хочет усыпить хозяйка

Пенсионерка хочет усыпить старого и слепого пса за то, что он ее покусал. Фото: instagram.com/adelichkaaaa

Петербурженка рассказала в соцсетях о старой и слепой собаке, которую хочет усыпить хозяйка. Как рассказала девушка по имени Аделя «Комсомолке», она пересеклась с владелицей пса возле ветеринарной клиники, где врачи отказались умерщвлять здоровое животное.

- Пенсионерка сказала, что он начал проявлять агрессию и покусал ее руку. Причина этого мне неизвестна. Несмотря на решение медиков, хозяйка сказала, что вызовет специалистов для усыпления пса на дом. Но я взяла ее телефон и буду искать кокеру новый дом, попросила не горячиться. Собака прожила у них 7 лет, но больше любит, как я поняла, мужа женщины, а к ней относится более ревностно, - сообщила девушка «КП-Петербург».

Волонтеры уже позвонили по номеру и выяснили, что муж пенсионерки не хочет отдавать своего пса посторонним.

- Дедушка сломал ногу и не может выгуливать пса. Возможно, в этом проблема. Я попытаюсь договориться и забрать кокера к себе, - добавила Аделя.