Бастрыкин наградил двух школьников, спасших тонущего ребенка в Санкт-Петербурге

Бастрыкин наградил юных петербуржцев за героические поступки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Глава СК РФ Александр Бастрыкин чествовал юных петербуржцев, отметившихся героическими поступками за 2020 год. Торжественная церемония прошла онлайн-формате. Тем не менее, всем ребятам вручили заслуженные награды. Ученики школы №188 Микаил Юсуфов и Роман Иванов получили почетные грамоты Следкома за то, что спасли маленького ребенка, тонущего в воде.

- В процессе нашей работы мы встречали невероятные, удивительные случаи героизма, который проявляли дети, - цитирует пресс-служба СК РФ Александра Бастрыкина.

Также почетную грамоту вручили и кадету кадетского корпуса СК России Анастасии Бусыгиной. В минувшем сентябре она помогла на улице растерянной пожилой женщине, которая забыла дорогу домой. Пенсионерка оказалась ветераном Великой Отечественной войны и блокадницей. Девочка поблагодарила следователей за награду и пообещала поступить в академию СК России в будущем.