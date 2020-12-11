Петербуржца, зарубившего и расчленившего жену, могут отправить на принудительное лечение

В петербургский суд поступило уголовное дело, возбужденное в отношении расчленителя жены. Фото: СОЦСЕТИ

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству резонансное уголовное дело, возбужденно в отношении мужа, зарубившего и расчленившего свою жену. Напомним, супруга хотела подать на развод, что не понравилось мужчине. Пара прожила вместе два года и родила ребенка. По словам друзей, горе-муж постоянно избивал жену, и та ушла от него к матери. Супруг взялся за топор, убил женщину, расчленил и спрятал останки в чемодане, но туловище по какой-то причине выкинул в окно. Спустя полгода его будут судить.

- Дело поступило в суд с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера к обвиняемому, уличенному в убийстве, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что мужчине по-прежнему грозит до 15 лет тюрьмы. Пока что он находится в следственном изоляторе.