Пропавшего 11-летнего мальчика разыскивают в Санкт-Петербурге

11-летнего Артемия Иванова разыскивают в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

11-летний Артемий Иванов пропал в Санкт-Петербурге. Родственники мальчика не находят себе места – 10 декабря ребенок бесследно исчез в черте города. К делу подключили поисковый отряд «ЛизаАлерт», который собирается на ночные поиски Артемия.

- С собой у мальчика был серый рюкзак. Приметы следующие: рост 146 сантиметров, плотного телосложения, с русыми волосами и серо-голубыми глазами. Был одет в черный пуховик, черные брюки, серые кроссовки, а также в черную шапку с белыми и салатовыми пятнами, - гласит ориентировка от поисковиков.

Ориентировка на пропавшего Артемия. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Если вы что-то знаете о местонахождении мальчика, просьба срочно позвонить по телефону «горячей линии» 8 (800) 700-54-52 или 112. В отряде «ЛизаАлерт» ждут помощи добровольцев. Какие-либо обстоятельства исчезновения Артемия не сообщаются, как и то, привлекли ли к поиску полицейских и другие службы.