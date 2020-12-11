Аграрный университет оштрафовали на 100 тысяч рублей за плохое состояние Императорского гаража

СПбГАУ оштрафовали за плохое состояние гаража Николая II. Фото: spbgau.ru

Санкт-Петербургский аграрный университет (СПбГАУ) получил 100 тысяч рублей штрафа за ненадлежащее состояние объекта культурного наследие под названием «Императорский гараж», который находится на территории вуза в Пушкине. В свое время в историческом помещении парковали автомобили Николая II. Теперь же здание в запустении. Сотрудники КГИОП нашли там массу нарушений. К примеру, в гараж мог попасть кто угодно, потому что за ним никак не следили.

- На отдельных участках загрязнен и шелушится окрасочный слой, имеются трещины, наблюдаются следы намоканий и утраты штукатурного слоя, есть вывалы отдельных кирпичей. На цоколе наблюдаются трещины, сколы, утраты шовного раствора и отдельных камней, следы намокания и биопоражения, - цитируют претензии КГИОП в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В университете не оспаривали нарушения и признали вину, но попросили менее суровое наказание, поскольку вуз находится в тяжелом материальном положении. Защитник СПбГАУ заверил, что на сохранение объекта уже выделили средства.