Фонтан бьет второй день из-под земли во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

Вода льется из-под земли в течение двух дней на Олеко Дундича в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Очередной прорыв произошел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В пятницу, 11 декабря 2020 года, местный житель пожаловался в социальной сети на "ключ", который бьет из-под земли на улице Олеко Дундичка. По рассказу мужчины, за мини-фонтаном он наблюдает уже второй день.

- Олеко Дундича 20. Бьет фонтан уже второй день подряд. Из аварийки никто не приехал. И вот так вода льется, льется и льется. Всем все равно, - пожаловался очевидец.

На снятых недовольным мужчиной видео видно, что место прорыва огорожено. Однако вода из прорыва выливается с газона на проезжую часть, где припаркованы машины.

Комментаторы в социальной сети раскритиковали мужчину за то, что видео он снял, а никаких действий дополнительных не предпринял.

- Видео скину и пошел спать. А тут люди переживают.

Однако другие не на шутку испугались, заметив, что так скоро фонтан может "рвануть".