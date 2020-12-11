На плакат "Защитники Ленинграда" поместили фото актрисы вместо снайпера

На баннере с защитниками Ленинграда вместо портрета снайпера появилось фото актрисы Фото: СОЦСЕТИ

На площади Мужества в Санкт-Петербурге разместили плакат с защитниками Ленинграда. На баннере шесть героев, среди которых девушка-снайпер Алия Молдагулова. Однако фотография на растяжке совсем не ее. На ошибку обратила внимание петербургская сценаристка Жанар Кусаинова и написала об этом на своей странице в Facebook.

- Вместо фото Алии Молдагуловой фото Айтуган Темировой, актрисы, которая ее играла. Айтуган Темирова - известная актриса. И она жива. Дом национальностей, вы - молодцы. Вас наверное, в "Гугле" или в "Яндексе" забанили? Или вы читать не умеете? Сделали работу на тяп-ляп, - возмутилась писательница.

Со слов Жанар она уже пожаловалась в Дом национальностей, где пообещали исправить эту ошибку.

Алия Молдагулова родилась в Казахстане, но позже вместе с семьей переехала в Ленинград. В марте 1942 года выехала из осажденного города. В 18 лет поступила на фронт снайпером - уничтожила 78 солдат и офицеров противника. Посмертно награждена званием Героя Советского союза.