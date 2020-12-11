Ледяной дождь пройдет в Санкт-Петербурге 11 декабря

В пятницу в Петербурге пройдет ледяной дождь Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Синоптики предупреждают жителей Санкт-Петербурга о неприятных осадках. В течение дня в пятницу, 11 декабря 2020 года, в городе пройдет небольшой мокрый снег, а к вечеру превратится в ледяной дождь. Погода в Северной столице ожидается морозная, но к вечеру обещает смягчиться и превратиться в слабую оттепель.

- На погоду Северной столицы окажет влияние приближающийся с юга теплый атмосферный фронт. Он закроет небо плотными облаками и вызовет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, а ближе к вечеру возможны ледяные дожди и гололеды. При этом температурный фон повысится, местами до слабых оттепелей, - рассказал ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус.

В Северной столице температура воздуха будет в районе нуля, минус 2 градусов, по Ленинградской области от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду.

Выходные пройдут почти без осадков. В субботу, 12 декабря, ожидается небольшая морось и до минус 2 градусов. В воскресенье, 13 декабря, будет сухо и до минус 4.