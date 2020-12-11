Пожар произошел на автобазе во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

Пожар охватил 300 "квадратов" бытовок на улице Фучика в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Во Фрунзенском районе, где располагаются автомобильные магазины, произошел пожар. Возгорание началось в пять часов утра в пятницу, 11 декабря 2020 года. местные жители высокие языки пламени на улице Фучика и позвонили в МЧС. Спасатели немедленно выехали на вызов.

- Сообщение о пожаре на улице Фучика, дом 17, поступило на телефон 01 в 05:22 часов, - рассказали в МЧС Петербурга.

Прибыв на место, спасатели увидели, что огонь охватил бытовки. Общая площадь пожара достигала 300 квадратных метров.

Со слов очевидцев, со стороны места возгорания были слышны звуки взрывов и хлопки. Над районом встал густой, черный дым.

Для ликвидации пожара потребовались силы 17 спасателей и четыре единицы техники. В 6:34 часов огонь был потушен.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.