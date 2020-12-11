КАД встал в пробку утром 11 декабря в Санкт-Петербурге

КАД встал в 6-километровую пробку утром 11 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кольцевая автодорога Санкт-Петербурга снова встала в пробку. Необычно сложный затор образовался в 8:30 часов утра в пятницу, 11 декабря 2020 года, в районе Шафировского проспекта. Автомобилисты вынуждены по полчаса терять, пытаясь пробраться через скопление машин.

- Зафиксирована необычно сложная пробка — КАД внешняя сторона, от Шафировского проспекта до Токсовского шоссе. В пробке длиной 6,3 километров можно потерять 36 минут, - сообщил сервис "Яндекс".

Еще одна пробка в два километра встала на Воздухоплавательной улице в сторону центра Петербурга. Машины стоят от Лиговского проспекта до Заставской улицы.

Также небольшой затор перед площадью на Московских воротах, Индустриальном проспекте в сторону Косыгина и Дворцовой набережной.

На данный момент пробки в Петербурге оцениваются 3 балла. Ожидается, что в ближайший час они останутся на этом же уровне, а с 11 часов начнут расти и к 12 достигнут пика в 4 балла.