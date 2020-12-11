Еще 44,5 тысячи человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 44,5 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за последние сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурга остается довольно напряженной. Ежедневный прирост новых зараженных уже вторую неделю находится на уровне 3,7 тысяч человек в день. Горожане массово сдают анализы на выявление инфекции. По данным Смольного на 11 декабря 2020 года за последние сутки были обследованы более 44,5 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 44511 человек. Под медицинским наблюдением находится 1966 человек. Из них 54 - в обсерваторе, 1534 - контактные, 378 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Накануне стало известно, что петербургские ученые обнаружили новое свойство коронавируса. Инфекция не только влияет на легкие, но еще способна "пробуждать" в человеческом организме хронические заболевания, даже те, о которых пациент может не знать.