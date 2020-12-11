450 коробок контрафактных сигарет изъяли на Апраксином рынке во время полицейского рейда

Сотни пачек поддельных сигарет изъяли в Апраксином дворе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга провела профилактический рейд на рынке на Садовой улице в районе Апраксина двора. 8 декабря правоохранители проверили документы продавцов, а также товар, который они продают. В одном из павильонов инспекторы нашли склад сигарет с подозрительными акцизами.

- В общей сложности изъято и направлено на экспертизу 450 коробок с 225 тысячами пачек сигарет популярных брендов. По предварительным подсчетам, розничная стоимость изъятого может составлять порядка 13 миллионов рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербурге и Ленобласти.

В одном из магазинов полицейские нашли контрафактную обувь и аксессуары. Изъято более 50 пар кроссовок, десятки наручных часов и сотни чехлов для телефонов.

Также правоохранители проверили документы у 72 иностранных граждан, среди них 26 человек оказались нарушителями миграционного законодательства.