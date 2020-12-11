Полиция Санкт-Петербурга вычислила деда-извращенца

Петербурженка обвинила свекра в изнасиловании своей дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга проверяет сообщение об инцесте, произошедшем в одной из семей из Калининского района. Вечером в четверг, 10 декабря 2020 года, в правоохранительные органы обратилась женщина, владелица собственной фирмы. Она рассказала, что ее свекр на протяжении двух лет насиловал ее несовершенную дочь.

- Женщина пояснила, что 81-летний отец ее супруга живет вместе с ними в одной квартире в доме 31/48 по Ириновскому проспекту. Именно там дедушка и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 17-летней девочки, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Также бизнес-вумен добавила, что насилие над ее дочерью происходило в период с 2017 по 2019 года, когда девочке было всего 14-16 лет.

На данный момент заявление петербурженки передано в следственный комитет. Проводится проверка.