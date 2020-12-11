Рекордное число человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге на 11 декабря 2020 года

Еще 3 779 человек заразились коронавирусом в Петербурге на 11 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус продолжает устанавливать антирекорды в Санкт-Петербурге. За последние сутки наличие инфекции подтвердилось еще у 3 779 человек. Предыдущий рекорд был установлен 9 декабря, когда одновременно заразились 3 761 человек.

- С начала пандемии в Петербурге коронавирус обнаружили у 166 942 человек. Из них смогли полностью выздороветь 94 188 пациентов, 2 380 выписаны за последние сутки. Жертвами инфекции стали 6 178 человек, из них новые 69, - рассказали в оперативном штабе по COVID-19.

Накануне в Петербурге заработала социальная услуга для больных коронавирусом. Заболевшие горожане смогут бесплатно съездить на обследование КТ на специальном "санитарном" такси.

Также петербургские ученые обнаружили крайне любопытное свойство COVID-19. Оказывается инфекция провоцирует на "пробуждение" хронические заболевания. В первую очередь - хламидиоз.