Два ребенка попали в больницу после ДТП на Ленинском проспекте 11 декабря

Дети пострадали в утреннем ДТП на Ленинском проспекте в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла утром в пятницу, 11 декабря 2020 года, в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В социальной сети свидетели ДТП рассказали, что два автомобиля марки "Хундай" - "Туссан" и "Солярис" - столкнулись на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Доблести. По предварительным данным, пострадали дети.

- Все живы, но не совсем здоров ребенок из синей машины, раз скорая приехала. Во втором автомобиле тоже ребенок, - рассказали очевидцы.

Осколки автомобилей после удара разлетелись по всему перекрестку. Движение машины перегородили так, что встало движение троллейбусов. На месте собирается пробка.

На данный момент на месте аварии работаю медики скорой помощи и инспекторы ГИБДД, которые разбираются в причинах произошедшего.

Также петербуржцы сообщили, что это вторая авария на улице Доблести за утро. Первая произошла ближе к улице Казакова.