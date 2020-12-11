13-летнего петербургского школьника спасли из сексуального рабства

Полиция задержала петербургского педофила-рецидивиста Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 13-летнего семиклассника спасли из сексуального рабства педофила-рецидивиста. 1 декабря 2020 года в полицию обратилась 34-летняя мать школьника, которая рассказала, что какой-то мужчина общается с ее сыном через социальную сеть и склоняет к сексуальной близости. Правоохранители начали проверку.

- В ходе расследования полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний петербуржец, работающий водителем, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Примечательно, что мужчина только вышел из тюрьмы, где 10 лет просидел за сексуальное насилие над малолетними. Оказавшись на воле, рецидивист взялся за старое. Полиция установила, что 15 и 29 ноября мужчина занимался сексом с 13-летним мальчиком в автомобиле, припаркованном на Витебском проспекте.

Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в мужеложестве. Решается вопрос об аресте.