69 человек умерли за сутки от коронавируса в Санкт-Петербурге

Еще 69 человек скончались от коронавируса в Петербурге на 11 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативный штаб по COVID-19 опубликовал последние данные по ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Так, на 11 декабря 2020 года в Северной столице скончались еще 69 человек.

- Общее число летальных случаев от коронавируса в Петербурге составляет 6 178. Коэффициент смертности в городе составляет 1,01, - сообщили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в городе медики выявили COVID-19 у 166 942 человек, из них 3 779 человек пополнили статистику за последние сутки. Выздоровели - 94 188 (+2 380).

Сейчас ситуацию в городе в Смольном называют "стабильно тяжелой". Однако правительство готово рассмотреть возможность смягчения коронавирусных ограничений на новогодние праздники. Сейчас Смольный находится в постоянном контакте с петербургским бизнес-сообществом и Роспотребнадзором. Однако назвать четкие условия для изменения запретов чиновники назвать пока не могут.