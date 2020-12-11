Елочные базары откроются 20 декабря во всех районах Санкт-Петербурга

Более 70 елочных базаров откроются 20 декабря в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 20 декабря 2020 года откроются елочные базары. Приобрести ель или сосну для новогоднего украшения дома можно будет более чем по 70 адресам в городе. Все торговые точки будут работать вплоть до 31 декабря.

- Продажа елок будет организована на городских участках, предоставленных предпринимателям по договорам под сезонную торговлю. По итогам торгов, прошедших 10 декабря, в ближайшее время будут заключены еще договоры по объектам в Калининском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга, - рассказали в Смольном.

Список уже запланированных елочных базаров можно посмотреть на сайте комитета имущественных отношений.

Кроме того, базары могут быть размещены на землях частной собственности или администрациями районов в рамках ярмарок.

После завершения торговли все продавцы должны самостоятельно очистить территорию.