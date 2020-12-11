Из-за "ледяного дождя" в Санкт-Петербурге парализовало движение на дорогах

На Пискаревском проспекте ДТП сразу с четырьмя легковушками. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге днем в пятницу, 11 декабря, автомобили встали в пробках на дорогах. Около трех часов дня сервис «Яндекс.Пробки» показывает нетипичные для этого времени суток шесть баллов. Всему виной – гололед, о котором горожан накануне предупреждали в МЧС. Погода действительно выдалась не самая приятная: идет потепление и "ледяной дождь".

Тем временем соцсети пестрят и сообщениями о ДТП по всему Петербургу. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Петербург» во «ВКонтакте» рассказывают о массовом утреннем ДТП у съезда на Руставели. Еще две ранние аварии с легковушками произошли на пересечении улицы Маршала Захарова и проспекта Маршала Жукова. ДТП были на перекрестке Просвещения и Художников, на перекрестке Ленинского и Доблести, а также на Пискаревском виадуке.

Петербург встал в пробки из-за гололеда. Фото: Яндекс.Карты

Еще несколько массовых аварий произошли в пятницу днем. На Пироговской набережной столкнулись сразу четыре легковушки, а на пересечении Пограничника Гарькавого и Народного Ополчения – три. Кроме того, ДТП с двумя иномарками и микроавтобусом заметили и на улице Руставели у Токсовского тоннеля.