Спасатели сняли двух детей с тонкого льда на петербургском карьере

Двух подростков сняли с тонкого льда на Ивановском карьере в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Небольшие морозы всего несколько дней держатся в Санкт-Петербурге, реки и каналы только начали покрываться тонкой коркой льда, а горожане уже ломанулись испытать его на прочность. В пятницу, 11 декабря 2020 года, сотрудники МЧС сняли со льда городского карьера двух детей. Благо, спасатели подоспели до того, как кто-то провалился.

- Сегодня днем очевидцы сообщили о том, что на льду Ивановского карьера находятся двое детей. Оперативно прибывшие к месту вызова спасатели, вывели из опасного места двоих подростков и провели с ними разъяснительную беседу о смертельной опасности нахождения на неокрепшем льду, - рассказали в МЧС.

Также серьезное беспокойство у спасателей вызывают любители зимней рыбалки, которых уже начали замечать на водоемах.

В МЧС напомнили, что выходить на лед в Петербурге запрещено до 15 января, пока он не окрепнет.