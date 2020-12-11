Депутаты будут держать на контроле нужды петербургских врачей

Волонтеры поддерживают петербургских медиков с начала пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге стартует очередная акция волонтерской помощи медикам городских больниц. В пятницу, 11 декабря, состоялась посвященная ей рабочая встреча спикера ЗакСобрания Вячеслава Макарова с депутатами. К слову, с самого начала пандемии в Петербурге объединились тысячи добровольцев, которые оказывают всю необходимую помощь врачам. Сейчас волонтерский центр «Единой России» сформировал для медиков наборы, в которые вошли питьевая вода, кофе, а также средства личной гигиены.

– Подчеркну, что помощь медикам стала отдельным направлением работы волонтерского центра «Единой России», которая носит системный характер. В рамках всероссийской акции «Спасибо врачам» мы передаем медикам продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты, обеспечиваем горячим питанием, транспортом, развозим врачей на вызовы к пациентам, – отметил Вячеслав Макаров. – В том числе летом мы закупали на членские взносы наших партийцев защитные комбинезоны, халаты, бахилы, трехслойные медицинские маски, витамины.

Спикер ЗакСа также обратил внимание на то, что нужно максимально обеспечить всем необходимым медиков. И дал поручение депутатам постоянно держать на контроле их просьбы и нужды, поддерживая как можно больше больниц.