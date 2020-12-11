Путин оценил идею создания археологического заповедника на Охтинском мысе

Путина заинтересовала идея создания археологического заповедника на Охтинском мысе. Фото: "Газпром нефть"

Владимир Путин заинтересовался идеей создать на Охтинском мысе археологический заповедник. С этой инициативой к президенту обратился член Совета по правам человека Константин Михайлов. Напомним, в середине ноября 2020 года Верховный суд РФ поставил точку в вопросе охранных границ исторической территории, где хотят построить общественно-деловой комплекс.

- Перед этой дилеммой – создать археологический заповедник мирового класса или построить очередной 126-й офисный комплекс в Санкт-Петербурге, – надо все-таки выбрать первое, - считает Михайлов.

Президент согласился, что административные здания менее ценны, а создание археологического заповедника звучит куда интереснее.

- Я просто не готов сказать, достаточно ли там артефактов. Но в целом идея очень хорошая, потому что это уникальное место, эта стрелка. В этих местах мирно сосуществовали самые разные этносы на протяжении длительного периода времени истории человечества. Это интересная идея, - отметил Путин.