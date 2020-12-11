Петербуржца, зашедшего в киоск без маски, арестовали на 5 суток

Петербуржца арестовали на 5 суток за вспыльчивость и нежелание надеть маску в общественном месте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Колпинский районный суд отправил на 5 суток под административный арест петербуржца, который попался полиции без маски в торговом павильоне. Вечером 7 декабря мужчина зашел в киоск без средства индивидуальной защиты. Это заметили две сотрудницы полиции и следом зашли внутрь с замечанием. Петербуржец после этого отреагировал не совсем адекватно.

- Мужчина стал вести себя вызывающе, выражаться грубой нецензурной бранью. Он отказался предоставить документ, удостоверяющий личность, и не успокаивался. На место вызвали наряд патрульно-постовой службы, - рассказывают детали истории в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Сам «ковид-диссидент» утверждал, что сотрудницы полиции вели себя дерзко и не представились, из-за чего он и вспылил. Однако, в целом, вину крикливый мужчина все же признал.