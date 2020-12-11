«Зенит» выпросил у Роспотребнадзора допуск зрителей на матч с «Динамо»

"Зениту" разрешили пустить на матч с "Динамо" ровно 2 тысячи зрителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Зениту» удалось достучаться до Роспотребнадзора и все-таки получить разрешение на допуск зрителей на домашний матч с «Динамо», который пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 12 декабря. Напомним, ранее попасть на стадион разрешили только купившим билет в изолированные ложи. Теперь же допустимое число зрителей увеличили до 2 тысяч человек.

- Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу уведомило «Зенит» о порядке допуска зрителей на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо». Управление не возражает против доступа посетителей ВИП-лож и владельцев сезонных абонементов в количестве 2 тысяч зрителей, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Российской Премьер-Лиги.

Добавим, что «Зенит» разделяет первое место в таблице РПЛ со «Спартаком», поэтому победа в матче с «Динамо» жизненно необходима. К тому же футболисты и тренерский штаб горят желанием реабилитироваться за провал в Лиге чемпионов.