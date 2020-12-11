Изрезанное тело юноши, завернутое в покрывало, нашли в мусорке в Ленобласти

Труп изрезанного юноши нашли в мусорном контейнере в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изрезанное тело 20-летнего юноши нашли в мусорном контейнере в городе Шлиссельбург, что находится в Кировском районе Ленинградской области. Некто убил молодого человека, завернул его труп в покрывало и выкинул. На место срочно выехали следователи и криминалисты. Сотрудники СК тут же возбудили уголовное дело по статье за убийство.

- В мусорном контейнере обнаружено тело 20-летнего молодого человека с множественными колото-резаными ранениями шеи, грудной клетки и конечностей. Его перевязали и завернули в одеяло. Назначены необходимые криминалистические экспертизы. Расследование продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к преступлению, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что преступнику грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.