Больницы Санкт-Петербурга сообщили об острой нехватке доноров крови на Новый год

Острую нехватку доноров испытывают больницы Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Больницы Санкт-Петербурга попросили о помощи доноров крови накануне Нового года. Как отмечают специалисты, праздничные выходные являются одним из самых сложных периодов, потому что горожане чаще травмируются, особенно сказываются ДТП. Известно, что запасы крови истощены в научно-клиническом центре имени Соколова, центре экстренной и радиационной медицины имени Никифорова. Бьют тревогу и в ПСПбГМУ им. Павлова.

- ПСПбГМУ им. Павлова призывает доноров активизироваться и сдать кровь. В связи с острой потребностью, в донорские субботы доноры могут прийти без записи. Особенно отделение нуждается в O(I) группе крови! С собой необходимо иметь паспорт, а иностранным гражданам при себе кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года, - передает группа «Фонда доноров» во «Вконтакте».

Узнать все правила сдачи крови и выбрать удобный для себя адрес можно в сообществе Фонда по ссылке.