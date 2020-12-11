Рекордное число школьных классов перевели на карантин в Санкт-Петербурге

571 школьный класс перевели на карантин по коронавирусу или ОРВИ в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

571 школьный класс находится на карантине по коронавирусу или ОРВИ в Санкт-Петербурге. Это рекордное число за все время пандемии. Ближайший «преследователь» - 1 декабря 2020 года, когда на удаленке было 217 классов.

- Всего в Санкт-Петербурге больше 20 тысяч классов, то есть на дистанционном режиме их сейчас меньше 3 процентов. У директоров школ есть все полномочия быстро и точечно принимать решения, - сообщила вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице во «Вконтакте».

По словам Потехиной, на удаленке сейчас по просьбе родителей находятся всего 30 тысяч школьников. Это позволяет остальным 500 тысячам учащихся по привычке посещать школу очно. Сейчас в Смольном и Роспотребнадзоре с нетерпением ждут новогодних каникул, чтобы образовательные организации получили передышку. Вице-губернатор возлагает главную надежду на вакцинацию от COVID-19, благодаря чему эпидситуация может улучшиться.