Почти 900 уборочных машин чистят дороги от снегопада в Санкт-Петербурге

894 снегоуборочных машин вышли чистить дороги в ночь с 11 на 12 декабря в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти 900 специализированных машин вышли на улицы Санкт-Петербурга для устранения последствий снегопада. Напомним, 11 декабря 2020 года в городе наконец-то пришли долгожданные зимние осадки. Вместе с этим на дорогах возникли 9-балльные пробки и ДТП из-за гололедицы.

- 894 единицы техники и 330 дворников задействованы этой ночью, с 11 на 12 декабря, на расчистке города от выпавшего снега. Днем на улицах было больше 500 уборочных машин и 1,3 тысячи специалистов ручного труда. При усилении снегопада число техники сразу увеличили, - сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Синоптики прогнозируют гололедицу в городе и дальше, поэтому дорожники обрабатывают проезжую часть и тротуары соответствующими материалами. В Смольном призывают петербуржцев быть внимательными на дорогах и в случае чего напоминают телефон дежурной службы – 314-60-13.