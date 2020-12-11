Два человека погибли в массовом ДТП легковушек и фуры в Ленобласти

Два человека погибли и трое пострадали в массовом ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Массовое ДТП с погибшими произошло на трассе Р-21 «Кола» возле деревни Чаплино в Волховском районе Ленобласти. На 99-м километре автодороги столкнулись две легковушки и один грузовик. К сожалению, в аварии погибли два человека. Не обошлось и без пострадавших, травмы получили трое, среди которых есть один ребенок. На место происшествия приехали все необходимые спецслужбы.

- Известно, что столкновение автомобилей было попутным. Сейчас на трассе организовано реверсивное движение. Проезжая часть была обработана противогололедными материалами до происшествия. На месте трагедии работают следователи, которые выясняют причины и детали ДТП, - сообщили в пресс-службе ФКУ УпрДор «Северо-Запад».

Позже в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что водитель фуры не справился с управлением, после этого грузовик занесло и развернуло на дороге. В большегруз влетели попутные легковушки.

- Скончались две пассажирки «Шкоды». Что касается пострадавшего ребенка, то ему три года, медики диагностировали у него травмы средней степени тяжести, - добавили в пресс-службе Главка.