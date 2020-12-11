Ветеринары проверили 776 собак и кошек, путешествовавших за 2020 год через Пулково

776 собак и кошек прошли ветеринарный контроль в Пулково в 2020 году. Фото: Россельхознадзор

776 собак и кошек попали на ветеринарный контроль в Пулково за неполный 2020 год. В основном, животные-путешественники улетали из Санкт-Петербурга, нежели прилетали. Каждый раз их встречали специалисты Россельхознадзора для проверки здоровья. Все реагировали по разному, но в итоге успешно терпели «испытания» и получали разрешение на дальнейшее следование.

- Ветеринары проверили 568 собак и 208 кошек. 207 из них прилетели в Северную столицу или Ленобласть, а остальные летели в другие регионы России или за границу, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Добавим, что за рубеж отправились 229 собак, получатели которых ждали их в Бельгии, Великобритании, Германии, Израиле, Исландии, ОАЭ, Словении, Америке, а также 57 кошек, улетевших в Великобританию, Израиль, Саудовскую Аравию, США, Францию и на Кипр.