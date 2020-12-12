Прививку от коронавируса впервые сделали не только медикам в Санкт-Петербурге

Военнослужащие первые после медиков сделали прививку от коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба ЗВО

Впервые в Санкт-Петербурге привили от коронавируса не только медиков. Следующими на очереди оказались военнослужащие Ленинградского объединения ВВС и ПВО. Вакцинация прошла в филиале №1 442-го военно-клинического госпиталя, который находится в Пушкине. Примечательно, что первые дозы прививки прибыли в поликлинику воздушным транспортом. Местные военные обещают вакцинировать больше 450 человек.

- В первую очередь вакцинацию прошли военнослужащие, несущие боевое дежурство, а также командный состав объединения. В качестве вакцины используется комбинированный векторный препарат Гам-КОВИД-Вак (отечественный «Спутник V» - Прим.ред.), - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Добавим, что вакцинация населения Санкт-Петербурга планируется только в 2021 году, но в городе уже обустраивают соответствующие медпункты.