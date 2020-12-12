«Резиновые» квартиры нашли полицейские в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга

Полицейские провели более 2,8 тысяч квартир в Петродворцовом районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Профилактический рейд провели 10 декабря полицейские в Петродворцовом районе. Правоохранители проверили более 2,8 тысяч квартир в 52 жилых домах. И выявили факты массового проживания иностранных граждан, а также их незаконной постановки на учет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербурге и Ленинградской области.

- Сотрудники полиции проверяли законность сдаваемых в аренду квартир, а также легальность нахождения в них жильцов. В первую очередь, акцент был сделан на выявление нарушений миграционного законодательства и обнаружение так называемых «резиновых» квартир с проживающими в них иностранными гражданами, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Две «нехорошие» квартиры нашли на Орловской улице и на Санкт-Петербургском шоссе в поселке Стрельна. Иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства. Кроме того, полицейские выявили три факта незаконной постановки на учет иностранных граждан в жилых помещениях в Стрельне – на улице Нижняя Колония. По этим фактам уже возбуждены уголовные дела и ведется расследование.