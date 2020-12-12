За сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус почти 40 тысяч человек

В Петербурге ежедневно тестируют на коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В петербурге продолжается борьба с коронавирусом. Горожан не перестают ежедневно проверять на COVID-19. Так, за последние сутки в городе сделали тесты 39681 человеку. Такие оперативные данные на 10 утра в субботу, 12 декабря, приводит Смольный.

- Под медицинским наблюдением находится 2591 человек. Из них 53 находятся в обсерваторе, 1789 - контактные, а 749 - на самоизоляции, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Ежедневно на телефон 122 в Единую региональную информационно-справочную о петербуржцев поступают вопросы, связанные с коронавирусом. За сутки обработано 1893 вызова. Помогают гоорожанам и волонтеры. Всего с 5 октября прошли обучение и аккредитацию 973 добровольца и уже выполнили 2598 заявок.

Напомним, что накануне стало известно, что всего с начала пандемии в Петербурге переболели коронавирусом более 1 миллиона человек.