Гололедица и похолодание ждет Санкт-Петербург в субботу

В Петербурге ожидается гололедица. Фото: Артем КИЛЬКИН

Атмосферный фронт, который принес в Петербург и снег, и ледяной дождь, покидает территорию города, отправляясь севернее. Об этом на своей странице в Facebook рассказал метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Однако небольшой морозец и осадки все же не обойдут Северную столицу в субботу. 12 декабря, стороной.

- В такой ситуации регион ждет облачная с прояснениями погода, в начале дня местами еще пройдут небольшие осадков. Образуется сильная гололедица, - отмечает Михаил Леус.

По словам синоптика, температура воздуха в утренние часы в городе составляет от -1 до +1 градуса. А вот к вечеру похолодает до -3…-5 градусов. Сегодня в городе будет ветер – юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 767 мм ртутного столба, что является повышением от нормы.

Напомним, что накануне из-за гололеда в Петербурге произошли десятки ДТП, а город встал в 9-балльные пробки.