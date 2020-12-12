Еще 3776 случаев коронавируса выявили в Санкт-Петербурге за сутки

3776 новых случаев коронавируса в Петербурге за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За последние сутки в России выявили 28147 новых случаев заражения коронавирусом. Такую информацию в субботу, 12 декабря, дает Всероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Из этого количества 3776 случаев приходится на Санкт-Петербург, а 217 – на Ленинградскую область.

- Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 625 848 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 46 453 летальных исхода, выздоровело 2 085 958 человек, - сообщают в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Что касается Петербурга, свежая статистика показала на несколько случаев меньше, чем накануне. За сутки в Петербурге также скончались 79 пациентов. Еще 5 – в Ленобласти. Выписали из больниц Северной столицы после коронавируса 2369 петербуржцев.