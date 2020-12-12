«Лексус» за 5,2 млн рублей угнали у торгового центра в Санкт-Петербурге

В Петербурге угнали дорогую иномарку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

У одного из торговых центров в Санкт-Петербурге угнали автомобиль «Лексус LX570». Все произошло во второй половине дня в Красногвардейском районе накануне, 11 декабря. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах. О похищении авто в прошедшую пятницу в полицию сообщил сам владелец.

На место прибыли полицейские и выяснили, что автомобиль попал на запись камеры видеонаблюдения, которая принадлежит торгово-развлекательному центру. И на ней видно, как двое подозреваемых садятся в машину в 17:45 того же дня и уезжают с места парковки. На них уже составлена ориентировка, а угонщиков ищут. К слову, стоимость «Лексуса» – 5,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.