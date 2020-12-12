Снегоплавильные пункты в Санкт-Петербурге заработали круглосуточно

В Петербурге чистят улицы от снега. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге выпал первый «серьезный» снег. Накануне на улицы города вышли почти 900 уборочных машин и 330 дворников. Кроме того, заработали специальные пункты в круглосуточном режиме, куда и свозили выпавший снег, сообщает пресс-служба Смольного.

- Город подготовился к снегопадам. Снегоплавильные пункты работают круглосуточно, отработана транспортная логистика. В случае усиления снегопадов будут открыты новые пункты, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Всего к зимнему сезону открыли 18 пунктов, из них 11 снегоплавильных и 7 стационарных приемников. Свозить туда можно сразу 101,5 тысяч кубометров в сутки.

- Пункты расположены практически в каждом районе города, чтобы обеспечивать прием и утилизацию снега с максимальной транспортной доступностью, - отмечают в Смольном.

Кроме того, в ближайшие годы планируется развитие системы снегоплавильных пунктов. Уже определены три площадки для их строительства: на набережной Обводного канала, улице Руставели и Софийской улице. Все они, конечно, будут находиться вне жилых зон.