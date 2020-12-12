Капремонт участка набережной канала Грибоедова завершат осенью 2021 года

В Петербурге идет ремонт части набережной канала Грибоедова. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге продолжается капитальный ремонт участка набережной канала Грибоедова от дома 131 до Могилевского моста. Ход работ проверил сегодня, 12 декабря, губернатор Александр Беглов в рамках рабочего объезда Адмиралтейского района.

Напомним, что контракт на ремонт был заключен год назад. Работы планируют завершить в 2021 году.

- До конца этого года планируется полностью выполнить устройство свайного основания, на 90% - сооружение ростверка и стенки, на 75% - гранитную облицовку. По графику ремонт должен быть завершен не позднее 15 октября 2021 года, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор отметил, что в городе много других набережных, которые требуют ремонта. А также что это объем сложных работ и делать их нужно качественно, сохраняя исторические элементы.

- Это постепенный процесс. Как бы трудно не было, но шаг за шагом будем это делать, - сказал Александр Беглов.