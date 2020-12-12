100 нарушений «коронавирусных» ограничений нашли с начала декабря в Санкт-Петербурге

В Петербурге проводят рейды по барам и ресторанам и другим объектам. Фото: Пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга.

С начала декабря Комитет по контролю за имуществом проверил уже 552 объекта торговли, общепита, бытовых, косметических, гостиничных и других услуг, сообщает пресс-служба Смольного. Рейды по заведениям проводились не только днем, но и ночью. В частности, в Центральном районе такой прошел в ночь с 8 на 9 декабря. Проверяли кафе и рестораны, поскольку работа предприятий общепита с 23:00 до 06:00 сейчас запрещена. В итоге выявили три заведения, которые нарушали «коронавирусные» ограничения.

Столько же нарушителей обнаружили и специалисты Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле в ночь с 11 на 12 декабря. Рейды прошли в Выборгском и Приморском районах. На всех них были составлены протоколы об административном правонарушении.

Всего за почти две недели текущего месяца составили 100 протоколов. В частности, в 56 учреждениях сотрудники были без масок и перчаток. В 63 учреждениях отсутствовал QR-код, который подтверждает безопасность работы. А в 8 учреждениях отсутствовала разметка на полу для соблюдения дистанции.