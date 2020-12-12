МЧС предупреждает о гололеде в Ленинградской области

В Ленинградской области ожидается гололед. Фото: Александр ГЛУЗ

На трассах Ленинградской области по-прежнему остается высокая вероятность гололеда. О неблагоприятных природных явлениях в ближайшие дни предупреждают в МЧС. На ухудшении погоды и дорожных условий стоит обратит внимание и водителям, и пешеходам.

- Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13, 15 и 15 декабря на территории Ленинградской области на дорогах ожидается гололедица, - сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобилистов из Петербурга и области предупреждают о возможных аварийных ситуация. И поэтому советуют не превышать скорость и держать дистанцию при движении.

Что касается самого Петербурга, здесь прогноз такой же. На дорогах будет гололед. Уже завтра днем, в городе пройдет слабый снег. А температура воздуха составит от -4 до -2 градусов.