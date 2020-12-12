372 кубометра снега вывезли в Санкт-Петербурге почти за сутки

Последствия снегопада устраняют в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В конце рабочей недели по Петербурге прошел снегопад, который продолжился в ночь на субботу. На улицы города оперативно вышла спецтехника, работали дворники, а снегоплавильные пункты запустились в круглосуточном режиме. Как сообщили в комитете по благоустройству, высота выпавшего снега составила 3,3 см. В общей сложности его вывезли уже 372 кубометра.

- На уборку снега была брошена вся техника, вышедшая на линии, и машины, заступившие в дежурство. Всего ночью было задействовано на уборке города более 1000 единиц спецтехники и свыше 1200 сотрудников ручного труда. Сегодня днем улицы города выведено 742 единицы специализированной дорожной техники и 1144 дворников, - уточнили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Председатель Комитета по благоустройства Сергей Малинин поручил специалистам обеспечить безопасность на улицах Петербурга и не допустить образования наледи на проезжей части и тротуарах.