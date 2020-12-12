Главную новогоднюю елку Санкт-Петербурга украсили гирляндой

Главную елку Петербурга начали украшать к Новому году. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Дворцовой площади вовсю кипят работы по украшению главной новогодней елки города. По графику должно быть готово к 20 декабря. Почти за неделю до этой даты петербуржцы заметили на деревце яркие огоньки: специалисты развесили первые гирлянды. К слову, их всего на елочке будет около 5 километров!

В выходной день многие горожане побывали в самом сердце города и увидели преображение столетней красавицы. Теперь петербуржцы активно делятся кадрами елки в соцсетях.

Напомним, что ранее местные жители возмутились "облезлому" виду живого деревца, привезенного из Ленобласти. Однако в Смольном обещали, что елка распушится - специалисты нарастят ей нижние ветви и искусно украсят. К слову, выбор между живой и искусственной елью в этом году стоял перед самими горожанами. В итоге в общегородском голосовании победила живая елка. Ее украсят в ретро-стиле, который напомнит о 50-60-х годах: лампочками, флажками, шарами, фигурками медведей и зайчиков. Игрушки расписывают петербургские художники.